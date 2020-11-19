Новорічний маршрут і головна ялинка країни: як Київ проведе свята

Головну ялинку України вирішили встановити як і раніше на Софійській площі в Києві.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що фуд-кортів цього року не буде – тільки сувеніри та напої.

Також буде представлений новий новорічний маршрут від Арки Дружби народів, через пішохідно-велосипедний міст, парк Володимирська гірка, Алею художників, Андріївський узвіз і до Контрактової площі.

"Це буде казково красивий маршрут зі смаколиками по дорозі", – підкреслив Мондрієвський.

Як писав OBOZREVATEL, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, буде схожа на європейську.