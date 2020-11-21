Новорічні свята в Києві скоригують через COVID-19: що заборонять

Новорічні і різдвяні свята в Києві в ситуації епідемії коронавірусу пройдуть без традиційних масових гулянь.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів радник київського міського голови, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко. "Будемо відзначати Новий рік, але в більш спокійному темпі, аніж це було до цього", – наголосив він.

"Я думаю, що точно великих гулянь нам очікувати не варто. Ялинка, звичайно, буде, дух Нового року, дух Різдва буде. Але без масових гулянь. Місто буде закликати до того, аби масових гулянь також не було", – сказав чиновник.

В цьому контексті він спрогнозував, що "до кінця грудня, дай боже, щоб ми перейшли пік так званої третьої хвилі". Таким чином, за оцінками Бондаренка, на період новорічних свят карантинні обмеження і рекомендації не втратять своєї актуальності.

Як писав OBOZREVATEL, засновник проєкту Folk Ukraine Ігор Добруцький розповів, що для святкування Нового 2021 року на Софійській площі столиці буде встановлено традиційну ялинку, однак через пандемію COVID-19 в Києві не проводитимуть різдвяний ярмарок, а локації для святкувань розподілять містом.