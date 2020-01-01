Новорічна ялинка у Києві потрапила до топ-5 найкращих у Європі

Новорічна ялинка у Києві потрапила до рейтингу найкращих у Європі. Цього року її довжина склала 20 метрів і має вона близько тисячі прикрас.

Підбірку найгарніших святкових дерев Європи зробив туристичний портал European Best Destinations.

"Київська міська рада не залишає справи незавершеними, оскільки це справжнє дерево прикрашене десятками кілометрів гірлянд. Різдвяний ринок відкритий для відвідувачів з 19 грудня по 13 січня", — йдеться у повідомленні.

Новорічна ялинка у Києві НВ

Також у п'ятірку найкращих потрапили новорічні ялинки у Кельні (Німеччина), Страсбурзі (Франція), Празі (Чехія) та Вільнюсі (Литва).

У Київській міській державній адміністрації уточнили, що цього року святкове дерево замовили спеціально під кольори куполів Софії Київської, а довжина різнокольорових гірлянд на ній 4 кілометри. Поруч з ялинкою розмістили великі фігури з мультсеріалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня на Софійській площі у Києві урочисто запалили головну новорічну ялинку країни.

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