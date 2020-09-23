Новобудову під Києвом охопила потужна пожежа: серед рятувальників – паніка. Фото

У Софіївській Борщагівці під Києвом вранці 23 вересня загорівся шестиповерховий будинок, пожежа перекинулася на покрівлю.

Як повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій, загоряння почалося о 5:25. Станом на 9:40 пожежу на площі 300 кв. м. було локалізовано.

"23 вересня о 5:25 у с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району в шестиповерховому будинку на шостому поверсі у квартирі виникла пожежа, яка поширилася на покрівлю", – йдеться в повідомленні.

Як вдалося дізнатися OBOZREVATEL зі власних джерел, у результаті пожежі є постраждалий. Причиною стало те, що чоловік намагався розпалити камін.

фото: dtp.kiev.ua

До гасіння було залучено 36 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомили у спільноті "Київ Оперативний", займання почалося з квартири на останньому поверсі. Полум'я дуже швидко розповсюдилось по всій площі квартири (більше ніж 150 квадратних метрів). Після 40 хвилин роботи пожежників, полум'я дійшло до сусіднього під'їзду, потім загорілась сусідня квартира.

фото: dtp.kiev.ua

"Через відсутність будь-якої організації пожежні машини не можуть між собою роз’їхатися, а тим часом пожежа вже поширилась на праве крило (від осередка), захопивши вцілому 6 квартир і сходи.

Сусіди в будинку виходять на роботу і дивуються цьому фаер-шоу, бо їх ніхто не розбудив. На місці тим часом, місцевим ДСНС-ким прислали підмогу з Києва", – сказано у повідомленні.

фото: dtp.kiev.ua

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