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12 листопада • оновлено в 14:20
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Ніяких жебраків та торговців: названо "чорний список" пасажирів в метро Києва

1.6т
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У київське метро заборонили пускати жебраків, дрібних продавців і розклеювачів реклами.

Дане рішення було прийнято у вівторок, 12 листопада на пленарному засіданні Київської міської ради. В цілому депутати затвердили нові правила користування столичним метрополітеном.

"Згідно з нововведеннями, в столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, голосно вмикати музику та грати на музичних інструментах. Крім того, проведення масових заходів на станціях метро також під забороною", – йдеться в повідомленні.

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Також було прийнято рішення не пропускати в метро людей з "неохайною зовнішністю".

"Пасажири метро зобов'язані мати охайний зовнішній вигляд. Вхід в підземку буде заборонений частково одягненим пасажирам, а також без взуття, або в нижній білизні. Також не можна пересуватися на самокатах, роликових ковзанах і скейтах", – відмічено в інформації.

Для перевезення спортивного спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди і т.д.) необхідно використовувати чохли. Також належна упаковка повинна бути для садового інвентарю, саджанців, рибальських снастей.

Відзначається, що людям з вадами зору дозволено користуватися метро з собакою-поводирем. Але тварина повинна мати нашийник, намордник, спеціальне посвідчення і пройти навчання в умовах метрополітену.

Київське метро

Київське метро

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Junio Van
Junio Van
Получается никто пользовать метро не будет? Там ведь больше нет никого! А, ну да, еще рагули остались... ))
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Он Алекс
Он Алекс
Junio Van, ты еб....тый?? Ну тогда все с тобой понятно....
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