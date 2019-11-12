Ніяких жебраків та торговців: названо "чорний список" пасажирів в метро Києва

У київське метро заборонили пускати жебраків, дрібних продавців і розклеювачів реклами.

Дане рішення було прийнято у вівторок, 12 листопада на пленарному засіданні Київської міської ради. В цілому депутати затвердили нові правила користування столичним метрополітеном.

"Згідно з нововведеннями, в столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, голосно вмикати музику та грати на музичних інструментах. Крім того, проведення масових заходів на станціях метро також під забороною", – йдеться в повідомленні.

Також було прийнято рішення не пропускати в метро людей з "неохайною зовнішністю".

"Пасажири метро зобов'язані мати охайний зовнішній вигляд. Вхід в підземку буде заборонений частково одягненим пасажирам, а також без взуття, або в нижній білизні. Також не можна пересуватися на самокатах, роликових ковзанах і скейтах", – відмічено в інформації.

Для перевезення спортивного спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди і т.д.) необхідно використовувати чохли. Також належна упаковка повинна бути для садового інвентарю, саджанців, рибальських снастей.

Відзначається, що людям з вадами зору дозволено користуватися метро з собакою-поводирем. Але тварина повинна мати нашийник, намордник, спеціальне посвідчення і пройти навчання в умовах метрополітену.

Київське метро

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