"Ніколи такого не було!" Перший сніг занурив Київ у масштабні затори: унікальні кадри з коптера

У Києві випав перший сніг, що одразу занурило місто у сильні затори. З'явилося ексклюзивне відео колапсу на дорогах.

OBOZREVATEL зібрав для вас унікальні кадри з різних районів столиці, на яких видно, що місто виявилося не готове до першого снігопаду (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Незважаючи на той факт, що вже 3 грудня і, здавалося б, комунальні служби повинні бути готові до того, щоб оперативно ліквідувати наслідки стихії, насправді все виявилося не так просто.

Київ скували пробки

Ранковий час пік паралізував столицю – автомобілі стояли в довгих заторах, громадський транспорт ходив із запізненнями, метро було забито під зав'язку.

У Печерському районі спостерігалася тягучка в районі Наддніпрянського шосе, частково пробки скували Подільський район – Поштову площу.

Київ скували пробки

Також на перетині бульвару Дружби народів автомобілі стояли в довгому заторі. Крім того затруднений рух спостерігався від метро "Шулявська" аж до метро "Житомирська".

У мережі почали щосили жартувати над ситуацією. "Ніколи такого не було, щоб сніг взимку випав", – зіронізували користувачі. При цьому тільки в ніч із 2 на 3 грудня в Києві сталося 40 ДТП.

До вечора ситуація лише погіршилася. Затори паралізували рух по обидва береги столиці.

Зокрема, на правому березі рух було ускладнено на вулиці Набережно-Хрещатицькій, на Почайнинській, Глибочицькій, Набережному шосе та Великій Житомирської. Затори утворилися на Хрещатику, вулиці Січових Стрільців, Прорізній, Ярославовому Валу, Богдана Хмельницького, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Саксаганського, вулиці Льва Толстого та вулиці Жилянській.

Під удар негоди потрапили також Велика Васильківська, бульвар Лесі Українки, бульвар Дружби народів, проспект Валерія Лобановського і Повітрофлотський проспект.

Крім того, рух паралізувало на вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспекті Степана Бандери і вулиці Саперно-Слобідській, на Північному і Південному мосту.

Київ скували затори через сніг Google maps

На лівому березі затори утворилися на вулиці Здолбунівська, вулиці Петра Григоренка, Харківському шосе, вулиці Ревуцького, вулиці Привокзальній, Броварському проспекті, вулиці Кіото, бульварі Перова, вулиці Оноре де Бальзака і вулиці Теодора Дрейзера.

Київ скували затори через сніг Google maps

OBOZREVATEL закликає владу столиці звернути увагу й оперативно ліквідувати проблему, а також вжити заходів задля подальшого уникнення таких ситуацій.

Нагадаємо, в понеділок, 2 грудня, у Києві випав перший зимовий сніг, що призвело до транспортного колапсу на дорогах столиці.

3 грудня в Києві відкрили рух транспорту по Хрещатику у вихідні та свята. Машини зможуть безперешкодно їздити по вулиці в ці дні до закінчення новорічно-різдвяних свят на Софійській площі.

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