Як відомо, наша команда Громадського руху "Рідна країна" вже кілька років поспіль вимагала від Президента Порошенка, а нині Зеленського відкрити публічний доступ відвідувачів до Будинку з химерами.

Нагадаю, що ця унікальна архітектурна пам‘ятка створена знаменитим Владиславом Городецьким в 1901 році та визнана одним із 7 чудес Києва.

Нині Будинок з химерами має статус резиденції Президента, де розміщено персонал протокольного відділу Офісу Президента й де раз на кілька місяців відбуваються зустрічі з іноземними делегаціями. Натомість кияни та гості української столиці повинні місяцями чекати черги, щоб потрапити на екскурсію до цього унікального історико-архітектурного об‘єкту, який відкрито для відвідувачів по кілька годин лише у вихідні.

У відповіді на наші численні звернення ще команда адміністрації Порошенка переконувала, що готова відкрити для людей Будинок з химерами після завершення ремонту ще однієї своєї резиденції - Маріїнського палацу. Як відомо, у Маріїнському палаці вже проводяться прийоми і зустрічі, а Будинок з химерами досі закритий для відкритого доступу.

Між іншим, на останнє звернення до Зеленського від нашого оргкомітету акції "7 чудес України" підписаного Наталкою Сумською, Жанною Боднарук, Анатолієм Хостікоєвим, Віктором Набруском, Олександром Федоренком, Сергієм Гальченком, Аллою Гордієнко, Любомиром Михайлиною відповіді ми досі не отримали, бо ж нині "відкрита й несистемна влада"?!

Отож, не лише команда "Рідної країни", а 70% Киян вимагають повернути унікальну архітектурну пам‘ятку - Будинок з Химерами народу!

(Дивись результати грудневого опитування на сайті центру "Соціальних ініціатив")

П.С. Про необхідність ліквідації ДУСІ (Державного управління справами при Президентові України), де її очільники досі отримують безкоштовні квартири і безконтрольно ділять 2.5 мільярди бюджетних гривень на резиденції, горілчані заводи, мисливські господарства і пишні прийоми, окрема розмова! А відкрити пам`ятку лише для окремих груп дітей і лише на свята теж не вихід.

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