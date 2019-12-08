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8 грудня • оновлено в 20:33
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Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту": почалися сутички з поліцією

27.7т
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Увечері в неділю, 8 грудня, під Офісом президента на вулиці Банковій у Києві представники руху "Ні – капітуляції" почали акцію "Нічна варта", яка супроводжувалася протистоянням із силовиками.

Відповідні фото і відео з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Активісти пообіцяли залишатися під ОП аж до закінчення 9 грудня самміту в "нормандському форматі" у французькому Парижі.

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Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Facebook Максима Саваневського

Як уточнює ВВС News Ukraine, протест почався з конфлікту учасників акції з силовиками. Під крики "Ганьба!" і "Зелю геть!" останні розібрали імпровізовану сцену, яку спорудили активісти.

Інцидент пояснив один із координаторів руху "Ні – капітуляції" Мирослав Гай в ефірі каналу "Прямий".

За його словами, вони подавали заявку на будівництво сцени і поліція навіть допомагала її привозити, але в якийсь момент надійшла команда сцену демонтувати.

Відзначимо, на початку акції – о 19:00 – на Банковій з'явилися кілька десятків людей. Незабаром кількість протестувальників помітно зросла.

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Twitter crazybeeua

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

golos.ua

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

golos.ua

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

golos.ua

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

golos.ua

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

golos.ua

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

golos.ua

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Telegram-канал Зрада чи Перемога

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Під Офісом Зеленського влаштували "Нічну варту"

Як повідомляв OBOZREVATEL, протестували також на Майдані Незалежності. Там пройшла акція проти капітуляції України "Червоні лінії для Зе".

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Читайте всі новини по темі "Майдан проти капітуляції" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Майдан проти капітуляції
Місце
Україна Київ
Тег
нормандський формат
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Коментарі
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28
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Куни Чан
Куни Чан
И все безработные
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4
0
ttt ta
ttt ta
Не, без печенек ничего у вас не получится...
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3
0
ttt ta
ttt ta
"Ночной дозор" - это же москальский бренд, ну вы чего?
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4
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