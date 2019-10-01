"Ні капітуляції!" Зеленському влаштували протест у Києві. Фото і відео

Увечері у вівторок, 1 жовтня, активісти влаштували мітинг під Офісом президента в Києві проти підписання "формули Штайнмаєра".

Про це повідомляє "Укрінформ" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Приводом стала інформація російських ЗМІ про те, що Україна нібито підписала в Мінську гучний план щодо Донбасу.

"За даними ЗМІ, українська сторона підписала капітуляційну "формулу Штайнмаєра" на сьогоднішньому засіданні ТКГ в Мінську. Ми вимагаємо пояснень від президента Зеленського – що і на яких умовах було підписано від імені України. Ветерани війни та патріоти ніколи не погодяться на капітуляцію!" – написали в соцмережах перед початком акції.

"Ні капітуляції!" Зеленському влаштували протест Укрінформ

Відзначається, що під ОП прийшли представники "Нацкорпусу", "Нацдружин" і Всеукраїнського об'єднання "Свобода".

"На сьогодні ми бачимо чіткий курс на введення миру під впливом Російської Федерації. Я вам скажу як військовий – ми не дамо нинішній українській владі жонглювати словами і здавати території так, як вони хочуть, здавати під нібито розведенням військ, під нібито особливим статусом ОРДЛО, під нібито "формулою Штайнмаєра", яка повністю підлаштована під РФ, під окупанта", – зазначив на початку акції керівник Центрального штабу Національного корпусу Родіон Кудряшов.

Навпроти будівлі ОП розгорнули банер із написом "Ні капітуляції". Активісти заявили, що акція – це попередження, і завтра вони можуть точно так само вийти під стіни Верховної Ради.

"Ні капітуляції!" Зеленському влаштували протест

"Ні капітуляції!" Зеленському влаштували протест

Під ОП влаштували протест

Під ОП влаштували протест

Під ОП влаштували протест

Під ОП влаштували протест

Під ОП влаштували протест

Під ОП влаштували протест

Під ОП влаштували протест

Під ОП влаштували протест

Під ОП влаштували протест

Під ОП влаштували протест

Під ОП влаштували протест

Під ОП влаштували протест

Під ОП влаштували протест

При цьому, лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький записав відеозвернення. "Сьогодні відбулося те, що Черчілль називав: "Спочатку ми отримаємо ганьбу, а потім і війну". Зеленський зрадив 16000 загиблих на фронті українців. Ми, патріоти, ветерани оголошуємо безстрокову акцію", – заявив він.

Юрій Сиротюк зі "Свободи" виступив із гучними звинуваченнями. "Президент підтвердив підписання формули Штанмаєра. Це факт державної зради", – написав він у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росЗМІ поширили інформацію про те, що українська делегація нібито, як і інші учасники переговорів у Мінську, підписала гучний план щодо Донбасу – "формулу Штайнмаєра".

Після цього президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу Штайнмаєра". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".

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