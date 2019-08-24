"Незалежна, смілива, талановита": Кличко привітав Україну зі святом

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Незалежності. Вітальне відео він опублікував у соціальній мережі Facebook.

“День народження України - незалежної, сміливої, талановитої. Країни, яка сьогодні будує своє майбутнє – у містечках, селищах і містах. Із тисяч справ, зусиль багатьох людей складається картина змін”, - зазначив Кличко.

Віталій Кличко kiev.klichko.org

У відео, на прикладі окремих об’єктів, він показав, які зміни відбулись та тривають у столиці. Зокрема, у ролику показані будівництво метро на Виноградар, нові садочки і школи, оновлені лікарні та пологові будинки, капітальний ремонт доріг, облаштування нового освітлення. А також популярні серед киян та туристів локації - новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів та київський "Монмартр" - Алея художників.

“Українці показали, що вміють відстоювати свою гідність, свою свободу! І продовжують це робити. Вміють працювати і люблять свою країну. Саме тому Україна переможе. Стане сильною і успішною! Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем Незалежності!”, - звернувся до українців мер Києва.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, Україна святкує День незалежності. З нагоди 28 дня народження держави у Києві проходять урочистості. Зранку на Майдані Незалежності відбулася офіційна Хода гідності. Паралельно з нею центром міста тисячі людей пройшли Маршем захисників, який організували учасники АТО, волонтери та громадські активісти.

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