Незаконний видобуток піску: прокуратура в Києві посадила активістів замість браконьєрів

Начальник прокуратури Голосіївського району Києва Артем Ясь у справі про незаконний видобуток піску вирішив посадити громадських активістів, які виступають проти браконьєрів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці громадської організації "Стоп корупції" із зазначенням, що прокурор "не зміг" перешкодити нелегальному бізнесу.

"Коли борці із піщаною мафією проводили мирну акцію протесту під прокуратурою, Ясь викликав поліцію і звинуватив активістів у "хуліганстві" і навіть "захопленні відомства", – йдеться у повідомленні.

Незаконне намивання піску у столиці Скріншот відео

При цьому, у громадській організації зробили висновок, що причиною такого затримання стало покривання прокурором нелегального видобутку.

"Чого не зробиш, щоб і далі "кришувати" нелегальний бізнес, так, пане Артеме? Чи ми помиляємось?" – задалися питанням активісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 січня активісти вже влаштовували мирну акцію протесту проти незаконного видобування піску у столиці під прокуратурою Голосіївського району. Тоді Ясь також викликав поліцію.

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