Незаконний видобуток піску під Києвом: журналісти заявили про свавілля влади

Члени екологічної комісії Київської міської державної адміністрації, на якій розглядалося питання видобутку піску на річці Коник, заявили, що не можуть зупинити незаконну діяльність на березі водойми.

У компетенції чиновників лише звернутись до правоохоронців. Так столична влада відреагувала на звернення громадських активістів щодо нелегальної діяльності забудовника ЖК "Коник" у Голосіївському районі Києва, повідомляє "СтопКор".

"Голова комісії заявив, що протидія цьому правопорушенню – не їхня компетенція, вони лише мають повноваження ініціювати звернення до правоохоронних органів", – розповіли журналісти.

У екологічній комісії КМДА заявили, що не можуть зупинити незаконну діяльність

Водночас у КП "Благоустрій" готові демонтувати незаконний паркан. Огорожу забудовник встановив на землі комунальної власності, щоб розширити площу будівництва. І цей факт підтвердили будівельники, які проводять на місці підготовчі роботи. Паркан перекриває вільний доступ до берега водойми.

Зазначимо, що забудовник ЖК "Коник" "чорним шляхом" видобував на березі річки Коник пісок. Надра компанія використовує у власних цілях та задля реалізації. Техніку забудовника арештували.

Голосіївський суд наклав арешт, а 23 січня мала відбутися апеляція. Однак представники забудовника на засідання не з'явилися. Суд перенесли на 26 лютого.

СтопКор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Київщині випадки розкрадання піску вже давно не рідкість.

У селі Плесецьке Київської області ще у серпні розкрили нову схему розкрадання надр підприємством "Плисецький гранітний кар'єр".

А у вересні "піщані нелегали" з'явилися у Вишгороді. Компанія, на чиє майно було накладено судовий арешт, знову почала вивозити зі своїх складів пісок.

Наступного місяця у Голосіївському районі Києва поблизу річки Коник зафіксували ще один факт незаконного видобутку піску.

"Нелегали" збили коптер громадської організації "Стоп корупції", коли знімальна група приїхала, щоб зафіксувати на відео річку Коник, річище якої було змінене через роботу піщаних браконьєрів.

OBOZREVATEL детально з'ясував, як і за що воюють піщані браконьєри у Києві.

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