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20 січня • оновлено в 17:20
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Несли квіти й плакали: у Києві попрощалися із загиблими пілотами МАУ

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У понеділок, 20 січня, у Києві на Берковецькому кладовищі поховали пілотів літака МАУ Олексія Наумкіна та Володимира Гапоненка, які загинули в авіакатастрофі в Ірані.

Як повідомляє "Сегодня", до прощання із загиблими приєдналися майже 400 осіб. Крім рідних і близьких, провести в останню путь пілотів прийшли їхні колеги й просто небайдужі. На початку церемонії над кладовищем за традицією пролетів літак.

Відспівали Наумкіна й Гапоненка в місцевій церкві, що стоїть біля входу на кладовище. До місця останнього їхнього спочинку несли букети троянд і гвоздик, люди плакали, прощаючись із ними.

Відомо, що льотчиків поховають поруч із могилами інших авіаторів, загиблих і померлих у різні роки.

Похорон пілотів МАУ в Києві

Похорон пілотів МАУ в Києві

Сегодня

Похорон пілотів МАУ в Києві

Похорон пілотів МАУ в Києві

Сегодня

Похорон пілотів МАУ

Похорон пілотів МАУ

Сегодня

Пілот Олексій Наумкин

Пілот Олексій Наумкин

Сегодня

Похорон пілотів на Берковецькому кладовищі

Похорон пілотів на Берковецькому кладовищі

Сегодня

Похорон пілотів МАУ

Похорон пілотів МАУ

Сегодня

Додамо, що на Берковецькому кладовищі можна знайти багато могил пілотів. "Неподалік похований цілий екіпаж, який загинув у 90-х", – поділився один із працівників цвинтаря.

Володимир Гапоненко

Володимир Гапоненко

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Олексій Наумкин

Олексій Наумкин

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Також сьогодні, 20 січня, в смт Козелець Чернігівської області були похорони загиблого бортпровідника Ігоря Матькова. Відспівування й прощання відбулося в соборі Різдва Богородиці.

Ігор Матьков

Ігор Матьков

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Новини Києва та Київської області Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна Київ
Теги
МАУ похорон
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Земля им пухом. Эти люди ни в чем не виноваты, то что они родились на бесовской Украине тоже не их вина.
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