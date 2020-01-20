Несли квіти й плакали: у Києві попрощалися із загиблими пілотами МАУ

У понеділок, 20 січня, у Києві на Берковецькому кладовищі поховали пілотів літака МАУ Олексія Наумкіна та Володимира Гапоненка, які загинули в авіакатастрофі в Ірані.
Як повідомляє "Сегодня", до прощання із загиблими приєдналися майже 400 осіб. Крім рідних і близьких, провести в останню путь пілотів прийшли їхні колеги й просто небайдужі. На початку церемонії над кладовищем за традицією пролетів літак.
Відспівали Наумкіна й Гапоненка в місцевій церкві, що стоїть біля входу на кладовище. До місця останнього їхнього спочинку несли букети троянд і гвоздик, люди плакали, прощаючись із ними.
Відомо, що льотчиків поховають поруч із могилами інших авіаторів, загиблих і померлих у різні роки.
Похорон пілотів МАУ в Києві
Сегодня
Похорон пілотів МАУ в Києві
Сегодня
Похорон пілотів МАУ
Сегодня
Пілот Олексій Наумкин
Сегодня
Похорон пілотів на Берковецькому кладовищі
Сегодня
Похорон пілотів МАУ
Сегодня
Додамо, що на Берковецькому кладовищі можна знайти багато могил пілотів. "Неподалік похований цілий екіпаж, який загинув у 90-х", – поділився один із працівників цвинтаря.
Володимир Гапоненко
Олексій Наумкин
Також сьогодні, 20 січня, в смт Козелець Чернігівської області були похорони загиблого бортпровідника Ігоря Матькова. Відспівування й прощання відбулося в соборі Різдва Богородиці.
Ігор Матьков
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їхній літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
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