Несли квіти й плакали: у Києві попрощалися із загиблими пілотами МАУ

У понеділок, 20 січня, у Києві на Берковецькому кладовищі поховали пілотів літака МАУ Олексія Наумкіна та Володимира Гапоненка, які загинули в авіакатастрофі в Ірані.

Як повідомляє "Сегодня", до прощання із загиблими приєдналися майже 400 осіб. Крім рідних і близьких, провести в останню путь пілотів прийшли їхні колеги й просто небайдужі. На початку церемонії над кладовищем за традицією пролетів літак.

Відспівали Наумкіна й Гапоненка в місцевій церкві, що стоїть біля входу на кладовище. До місця останнього їхнього спочинку несли букети троянд і гвоздик, люди плакали, прощаючись із ними.

Відомо, що льотчиків поховають поруч із могилами інших авіаторів, загиблих і померлих у різні роки.

Похорон пілотів МАУ в Києві Сегодня

Похорон пілотів МАУ в Києві Сегодня

Похорон пілотів МАУ Сегодня

Пілот Олексій Наумкин Сегодня

Похорон пілотів на Берковецькому кладовищі Сегодня

Похорон пілотів МАУ Сегодня

Додамо, що на Берковецькому кладовищі можна знайти багато могил пілотів. "Неподалік похований цілий екіпаж, який загинув у 90-х", – поділився один із працівників цвинтаря.

Володимир Гапоненко Facebook

Олексій Наумкин Facebook

Також сьогодні, 20 січня, в смт Козелець Чернігівської області були похорони загиблого бортпровідника Ігоря Матькова. Відспівування й прощання відбулося в соборі Різдва Богородиці.

Ігор Матьков Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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