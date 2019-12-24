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25 грудня • оновлено в 00:01
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"Недоукомплектована на 34%": в МВС поскаржилися на нестачу патрульних у Києві

1.2т
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Патрульна поліція Києва на сьогодні недоукомплектована кадрами на 34%.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНІАН. Він також зазначив, що якщо врахувати тих, хто на лікарняному та у відпустці, у столиці не вистачає 50% патрульних поліцейських.

Заступник міністра пояснив, що така ситуація склалася у зв'язку з низькими зарплатами кадрового складу.

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Патрульная полиция

Патрульная полиция

Гордон

"Патрульні поліцейські, яких ми навчаємо, і хочемо, щоб вони працювали добре, отримують зарплатню 12 тис. 400 гривень. Зарплатня водія маршрутки – 17-18 тис. гривень... І тому багато патрульних поліцейських, яким не дуже просто працюється, вони не хочуть так працювати", – заявив Геращенко.

Геращенко висловив сподівання, що наступного року бюджет України буде перевиконаний і зарплата для патрульних поліцейських буде підвищуватися, оскільки столиця потребує більше поліцейських.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові поліцейський врятував заручницю, отримавши при цьому ножові поранення. Його доставили в лікарню для термінової операції.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України Міністерство внутрішніх справ України
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