"Не врахували, що пройдуть ідіоти!" Автор виправдався за поломки чудо-моста у Києві

Автор проекту пішохідно-велосипедного моста в Києві Андрій Миргородський зізнався, що його команда зробила низку помилок.
Він дав пояснення на своїй сторінці в Facebook. "Ми дійсно хотіли зробити киянам подарунок до свята, але не врахували деякі моменти. Це дійсно наша помилка. Ми поспішали. По-хорошому треба було почекати ще кілька днів. Поки застигне повністю асфальт, поки забереться крихта з покриття, поки підніметься трава... Це називається передпусковий період. І у світі він триває тижнями. Але День Києва у році тільки один раз... " – завив архітектор.
Ще однією проблемою, каже він, є манталітет. При цьому автор зізнався, що вони ніяк не очікували побачити на своєму творінні вандалів.
Скляний міст у Києві
Гордон
"Ми не врахували, що поруч із нормальними людьми по мосту пройдуть ідіоти! У нормах це не враховують і ми якось не підготувалися... Наша команда не очікувала, що серед нормальних людей прийдуть нелюди з цеглою і будуть нею перевіряти міцність накривочного скла (яке, до речі, тимчасове через крихти від асфальту), будуть стріляти у нього із пневматики. Ми не врахували людей, які будуть вночі ходити по перилах мосту і під улюлюкання друзів стрибати з перил на тимчасове скло... " – заявив Миргородський .
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Новий міст тріснув втретє за два дні після відкриття, яке відбулося 25 травня. Спочатку тріснуло два захисні шари, а потім ще одне скло було пошкоджене після демонтажу уламків.
Після пошкодження на новому мосту поміняли вже три скла. Також влада Києва розглядає варіант заміни пошкодженої склоплівки на броньоване скло.
Українці вважають, що в руйнуванні нового пішохідно-велосипедного моста в Києві між Володимирською гіркою й Аркою дружби народів винні вандали.
Довкола будівництва нового шляхопроводу спалахнули кілька гучних скандалів. Спочатку низка ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що міст суперечить законодавству, оскільки нібито може нашкодити світовій спадщині Софії Київської.
Пізніше швейцарські архітектори заявили, що проект моста нібито був узятий із їхніх креслень.
Вартість споруди велосипедно-пішохідного моста в Києві збільшилася до 419,96 мільйонів гривень, що майже в два рази більше запланованої суми.
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