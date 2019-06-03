"Не врахували, що пройдуть ідіоти!" Автор виправдався за поломки чудо-моста у Києві

Автор проекту пішохідно-велосипедного моста в Києві Андрій Миргородський зізнався, що його команда зробила низку помилок.

Він дав пояснення на своїй сторінці в Facebook. "Ми дійсно хотіли зробити киянам подарунок до свята, але не врахували деякі моменти. Це дійсно наша помилка. Ми поспішали. По-хорошому треба було почекати ще кілька днів. Поки застигне повністю асфальт, поки забереться крихта з покриття, поки підніметься трава... Це називається передпусковий період. І у світі він триває тижнями. Але День Києва у році тільки один раз... " – завив архітектор.

Ще однією проблемою, каже він, є манталітет. При цьому автор зізнався, що вони ніяк не очікували побачити на своєму творінні вандалів.

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"Ми не врахували, що поруч із нормальними людьми по мосту пройдуть ідіоти! У нормах це не враховують і ми якось не підготувалися... Наша команда не очікувала, що серед нормальних людей прийдуть нелюди з цеглою і будуть нею перевіряти міцність накривочного скла (яке, до речі, тимчасове через крихти від асфальту), будуть стріляти у нього із пневматики. Ми не врахували людей, які будуть вночі ходити по перилах мосту і під улюлюкання друзів стрибати з перил на тимчасове скло... " – заявив Миргородський .

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