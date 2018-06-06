Не вистачає на премії та елітне авто: у КМДА потролили "Нафтогаз"

У Києві на дошках оголошень з'явилися повідомлення про те, що НАК "Нафтогаз" вирішив відключити гарячу воду доти, поки жителі не виплатять борг "Київенерго".

У тексті йдеться про те, що чиновникам не вистачає грошей на мільярдні премії. Відповідні знімки надало джерело OBOZREVATEL.

"НАК "Нафтогаз України" прийняв рішення про відключення ваших домівок від гарячого водопостачання доти, поки ви не виплатите нашій компанії борг "Київенерго". Без цих грошей нам не вистачає на мільярдні премії, дорогі автомобілі та елітне житло. З повагою, голова управління НАК "Нафтогаз України" А.В.Коболев", - пожартувала влада міста в оголошеннях.

Нагадаємо, що кияни стали заручниками суперечки між "Нафтогазом" і владою столиці, тому що було використано газу на 2,5 млн гривень, за який ніхто не заплатив. У КМДА вважають, що борги має платити "Київенерго", а в "Нафтогазі" кажуть, щоб розплачувався КП "Київтеплоенерго".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Київській міськраді заявили, що готові до радикальних заходів, якщо "Нафтогаз" не відновить гаряче водопостачання киянам.