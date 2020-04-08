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8 квітня • оновлено в 21:58
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Не коронавірус! Смерть 30-річного спортсмена у Києві обросла новими деталями

58.7т
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30-річний Кирило Абанін, який помер 6 квітня в Інституті серця у Києві, не хворів на коронавірус.

Таку інформацію OBOZREVATEL підтвердили у Київському міському лабораторному центрі МОЗ України. Так, його тест виявився негативним.

"У нас немає підтвердженого тесту на коронавірус із Інституту серця", – сказав нам глава центру Сергій Чумак.

Кирило Абанін

Кирило Абанін

Facebook Кирила Абаніна

Нагадаємо, у Кирила п'ять днів трималася температура під 40. Рідні тричі викликали швидку, але лікарі відмовляли в госпіталізації. Тільки з третього разу вдалося наполягти на тому, щоб його забрали в лікарню. Однак, врятувати хлопця не вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Кирила Абаніна повідомила його дівчина, тренер з фітнесу Валерія В'юшина.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Фпмилии какие то мордовские.
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Кияни

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