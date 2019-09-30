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30 вересня • оновлено в 19:05
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"Не фотографуй!" У Києві спритні злодійки потрапили на відео

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У мережі з'явилося відео з однією із двох жінок, які промишляють у парку "Відрадний" у Києві, обкрадаючи пішоходів.

Відповідний ролик опублікували у Facebook-спільноті "Київ оперативний", закликавши киян бути обережними і не вступати з ними в бесіди.

"Сьогодні в парку "Відрадний" дві дамочки своїми "фокусами" зняли з мене золотий ланцюжок, хрестик та іконку. На щастя, я швидко зателефонувала до поліції і наполягла, щоб вони повернули мої речі. З прокльонами, триповерховими матами мені все повернули назад", – повідомила потерпіла в коментарі під відео.

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Злодійка в парку "Відрадний"

Злодійка в парку "Відрадний"

Скрін відео

На кадрах видно, що під час відеозйомки злодійка кричала потерпілій: "Не фотографуй!" і погрожувала зламати телефон.

Водночас жінка вказала на байдужу реакцію поліцейських. "Вам же не потрібен патруль. Вам же все повернули", – відповіли на її виклик правоохоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаївській області злодій-рецидивіст під час затримання поліцією чинив опір, взявши заручницю і поранивши одного правоохоронця. Перед цим він пограбував квартиру місцевої жительки.

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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Нормалёк, это цеЕвропа! Укрорумыны понад усё)
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Потер Гарі
Потер Гарі
Цыганва уже доста , где С-14, пора опять цыганву уму разуму учить.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского и оборотни авакова рулят
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