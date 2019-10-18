Названо ім'я "троєщинського маніяка": з'ясувалося, що з ним зробили

Затриманим "троєщинським маніяком", якого підозрюють у вбивстві і серії нападів, виявився Дмитро Кулешов.

Як сказано в повідомленні Дніпровського районного суду Києва в Facebook, підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді "поміщення в психіатричний заклад в умовах, що виключають небезпечну поведінку".

"Підозрюваний Кулешов Дмитро Ілліч поміщений в Київську міську психоневрологічну лікарню №3, терміном на 60 днів, тобто до 15 грудня 2019 року", - сказано в повідомленні.

Дії затриманого кваліфіковані за ч.1 ст.121, ч.4 ст.296 КК України. "Триває досудове слідство, в ході якого збираються докази можливої причетності підозрюваного до інших епізодів", - повідомили в прокуратурі Києва.

підозрюваний

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно поліція опублікувала перше відео з частиною допиту підозрюваного. Той зізнався, що йому були нецікаві жінки і діти, тому він нападав тільки на чоловіків.

Перша публічна інформація про небезпечного маніяка з'явилася в мережі на початку жовтня і впродовж тижня активно поширювалася серед киян.

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