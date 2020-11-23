Названо вік, у якому найчастіше вмирають від коронавірусу в Києві

У Києві від коронавірусу найбільше помирають хворі у віці 65 років.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, відзначивши, що, згідно зі статистикою, загалом це 71%.

"Також у віці 50-65 років – 23%. Це переважно пацієнти, які мають супутні патології, – цукровий діабет, ожиріння, хвороби серця. У них вірус викликає ускладнення. Загалом, за період пандемії в столиці померли 496 жінок і 647 чоловіків", – сказав він.

За словами мера, лікарі зазначають, що серед тих, у кого внаслідок хвороби виникають ускладнення, – також люди, які пізно звертаються по медичну допомогу.

"Не в лікарню, а навіть до сімейного лікаря багато хто звертається тільки на 7-8 день після перших симптомів захворювання. Тим самим втрачають дорогоцінний час. Насамперед за перших симптомів коронавірусу треба проінформувати свого сімейного лікаря, який за наявності симптомів COVID-19 направить мобільну бригаду для забору зразків на ПЛР-тест", – зазначив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві коронавірус перетнув позначку в 60 тисяч заражених, за 22 листопада – 1212 випадків.