Названий вік, в якому найчастіше вмирають від коронавірусу в Києві

У Києві від коронавируса найбільше помирають хворі в віці 65 років.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, відзначивши, що, згідно зі статистикою, в цілому це 71%.

"Також у віці 50-65 років – 23%. Це, в основному, пацієнти, які мають супутні патології, – цукровий діабет, ожиріння, хвороби серця. У них вірус викликає ускладнення. Загалом, за період пандемії в столиці померли 496 жінок і 647 чоловіків ", – сказав він.

За словами мера, лікарі відзначають, що серед тих, у кого в результаті хвороби виникають ускладнення, – і люди, які пізно звертаються за медичною допомогою.

"Не в лікарню, а навіть до сімейного лікаря багато хто звертається тільки на 7-8 день після перших симптомів захворювання. Тим самим втрачають дорогоцінний час. Перш за все, при перших симптомах коронавіруса, треба проінформувати свого сімейного лікаря, який при наявності симптомів Covid-19 направить мобільну бригаду для забору зразків на ПЛР-тест", – зазначив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві коронавірус перетнув позначку в 60 тисяч заражених, за 22 листопада – 1212 випадків.