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31 жовтня • оновлено в 21:33
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Навіщо перейменували Переяслав-Хмельницький: історик розвіяв радянський міф

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Перейменування Переяслава-Хмельницького на Переяслав – це не тільки повернення місту його історичної назви, але і розвінчання радянського міфу про Переяславську раду 1654 року.

Про те, чому Верховна Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький, в ефірі ObozTV розповів співробітник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Богдан Короленко.

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"Ухвалене Верховною Радою рішення не зовсім у контексті декомунізації. Швидше, оскільки назва міста Переяслав-Хмельницький не містила символіки комуністичного тоталітарного режиму, ми повинні говорити про деколонізацію. Тобто про позбавлення від радянських ідеологічних штампів і кліше", – пояснив Короленко.

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Він звернув увагу, що в 1943 році радянська влада перейменувала Переяслав на Переяслав-Хмельницький виключно в "кон'юнктурних цілях", щоб увічнити Переяславську раду 1654 року і роль Богдана Хмельницького.

"Це була демонстрація міфу про "споконвічне прагнення українського народу до єднання з братнім російським народом", – зазначив історик.

"Тому потрібно говорити не стільки про те, що з назви прибрали ім'я Богдана Хмельницького, скільки про деконструкцію радянського міфу про Переяславську раду як про віковічне об'єднання України з Росією... якого, до речі, насправді не було: це був військово політичний союз", – підсумував фахівець.

Переяслав – місто обласного значення, розташоване на південному сході Київської області.

Переяславу повернули історичну назву

Переяславу повернули історичну назву

Як писав OBOZREVATEL, вже 5 років в Україні триває процес декомунізації. Зусиллями Верховної Ради, місцевих і обласних рад у цілому змінені назви сотень населених пунктів, вулиць та об'єктів культури.

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Теми
Декомунізація в Україні Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини Києва та Київської області
Особа
Богдан Короленко
Місце
Україна Київ
Тег
Декомунізация
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Mega Death
Mega Death
Xoxлы с каждым годом все больше и больше показывают чего они стоят без России. Имея экономику входящую в 10-ку самых развитых в мире, эти селюки умудрились стать самыми нищими в Европе. Раньше ни одна сявка не могла открыть рот на Украину, а теперь всякие Венгрии и Польши указывают и требуют исполнения их хотелок)) Если xoxлы считают , что переименование улиц и городов как то изменит ситуацию, то их можно лишь пожалеть)))
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