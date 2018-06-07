"Нацдружини" жорстко рознесли табір ромів в Києві

Національні Дружини розігнали табір ромів, який розташовувався в Голосіївському парку.

"Ми не дозволимо перетворювати своє місто в кубло... Досить ігнорувати наші закони, обкрадати наших громадян і забруднювати наші міста", - сказано в повідомленні Дружин в Facebook.

Націоналісти заявляють, що в таборі панує справжня антисанітарія, а бездомних тварин роми з'їдають на вечерю.

Відзначимо, що пост про погроми був видалений зі сторінки в Facebook.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві табір ромів влаштувався в лісопарковій зоні Київського лісництва.