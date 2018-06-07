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"Нацдружини" жорстко рознесли табір ромів в Києві

11.7тЧитати новину російською

Національні Дружини розігнали табір ромів, який розташовувався в Голосіївському парку.

"Ми не дозволимо перетворювати своє місто в кубло... Досить ігнорувати наші закони, обкрадати наших громадян і забруднювати наші міста", - сказано в повідомленні Дружин в Facebook.

Націоналісти заявляють, що в таборі панує справжня антисанітарія, а бездомних тварин роми з'їдають на вечерю.

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Відзначимо, що пост про погроми був видалений зі сторінки в Facebook.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві табір ромів влаштувався в лісопарковій зоні Київського лісництва.

Місце
УкраїнаКиїв
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Немецкие национал-социалисты в 30-х годах тоже цыган гоняли. Тренировались, так сказать.
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Миценко Андрей, пора уж переходить на реальних зверьков..на рашистов..
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
молодцы я токо за,государство положило хер на это
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