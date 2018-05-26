Натовп знімав на відео: у Києві побили екс-військового через зауваження

У Києві на одному з ринків продавець-іноземець разом зі своєю "охороною" побили пенсіонера через зауваження.

При цьому очевидці спокійно спостерігали за тим, що відбувається і знімали на камеру. Відео виклала у Facebook дочка потерпілого, який є колишнім військовим.

"Ситуація була наступна: жінка з двома синами підійшла до прилавка і хотіла взяти якийсь пакетик. Продавець накинувся на неї, почав погрожувати. Мій тато у цей момент проходив повз і по-офіцерські зробив зауваження, що не варто так поводитися з жінками, особливо якщо ти ще й іноземець, і знаходишся в Україні", - пояснила жінка.

Однак у відповідь він отримав удар. Потім продавець покликав собі помічників і вони накинулися на пенсіонера - йому зламали ніс.

При цьому поліція була присутня. Потім пенсіонера і декількох очевидців відвезли у відділок, а чоловіки втекли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 30 квітня, у центрі Києва біля Бессарабського ринку побили народного депутата Мустафу Найєма.