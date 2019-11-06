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6 листопада • оновлено в 08:53
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Насувається шторм: у Києві оголосили "жовтий" рівень небезпеки

1.8т Читати матеріал російською

У Києві оголосили перший "жовтий" рівень небезпеки через штормовий вітер, який очікується в столиці 6 листопада.

Жителям і гостям столиці рекомендували утриматися від прогулянок на вулиці. Про це повідомила пресслужба КМДА.

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Також в адміністрації дали кілька порад, щоб убезпечити себе під час складних погодних умов:

• всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

• якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев

• в разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

• уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

У разі надзвичайної ситуації людей попросили звертатися до екстрених служб за телефонами: 101 або 103.

Насувається шторм: у Києві оголосили "жовтий" рівень небезпеки

24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз погоди до кінця тижня в Києві. Очікується сонце і сильний вітер.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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