Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

"Настав час рубати руки!" Страшна трагедія в Києві розлютила мережу

1.3т Читати матеріал російською

Користувачів мережі розлютило відео пожежі, що трапилася в одному з житлових будинків Києва, на вулиці Празькій.

Відповідний ролик був опублікований у Facebook Київ Оперативний. У ньому видно, що загорівся балкон на другому поверсі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Найімовірніше, через недопалок, викинутий з поверхів вище. Через дим у квартирі загинуло двоє котів", – підписали відео.

Новини
У Росії назріла катастрофа планетарного масштабу: підраховано збитки від пожеж

Куріння на балконі

Куріння на балконі

Бурмістр.ру

Підписники прийшли в лють від побаченого. "Настав час рубати руки тим, хто палить", "Ненавиджу таких інтелігентів: вийшов, покурив і кинув, потім дірки в москітних сітках, на підвіконнях і на білизну", "Котиків шкода", "Тому потрібен закон про паління в відведених місцях. Скільки разів торочать "не курити на балконах!", "Чисто бидляча звичка палити з балкона і кидати бички за вікно. Гад повинен відповісти за котиків", – написали в коментарях.

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня в центрі Москви загорілася стара чотириповерхова будівля. Під загрозою була АЗС.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Тег
пожежа
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Букет Красивый
Букет Красивый
Котегов жмурканули?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel