"Настав час рубати руки!" Страшна трагедія в Києві розлютила мережу

Користувачів мережі розлютило відео пожежі, що трапилася в одному з житлових будинків Києва, на вулиці Празькій.

Відповідний ролик був опублікований у Facebook Київ Оперативний. У ньому видно, що загорівся балкон на другому поверсі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Найімовірніше, через недопалок, викинутий з поверхів вище. Через дим у квартирі загинуло двоє котів", – підписали відео.

Куріння на балконі Бурмістр.ру

Підписники прийшли в лють від побаченого. "Настав час рубати руки тим, хто палить", "Ненавиджу таких інтелігентів: вийшов, покурив і кинув, потім дірки в москітних сітках, на підвіконнях і на білизну", "Котиків шкода", "Тому потрібен закон про паління в відведених місцях. Скільки разів торочать "не курити на балконах!", "Чисто бидляча звичка палити з балкона і кидати бички за вікно. Гад повинен відповісти за котиків", – написали в коментарях.

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня в центрі Москви загорілася стара чотириповерхова будівля. Під загрозою була АЗС.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал