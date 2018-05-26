"Напав, як шакал": розкриті подробиці побиття військового в Києві

У Києві затриманому чоловікові, який публічно побив екс-військового на ринку, загрожує до 4 років позбавлення волі.
Зловмиснику інкримінують хуліганство, повідомили в прес-службі Національної поліції Києва.
"Під час конфлікту чоловік з кулаками кинувся на потерпілого, який заступився за жінку, а потім втік з місця події", - пояснили правоохоронці.
Підозрюваний чоловік, 1994 року народження, є громадянином іншої країни.
Facebook Антон Геращенко
Як написав народний депутат України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook, особистість нападника допомогли встановити його ж колеги з ринку.
"Покидька, який напав нишком, як шакал і побив сьогодні військового пенсіонера у метро "Лісова ", затримано поліцією через кілька годин після злочину. Особунегідника допомогли встановити його ж товариші по грузинській громаді на ринку", - розповів деталі Геращенко.
Як писав OBOZREVATEL, побиття пенсіонера викликало бурхливу реакцію в українців у соцмережах.