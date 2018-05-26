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"Напав, як шакал": розкриті подробиці побиття військового в Києві

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У Києві затриманому чоловікові, який публічно побив екс-військового на ринку, загрожує до 4 років позбавлення волі.

Зловмиснику інкримінують хуліганство, повідомили в прес-службі Національної поліції Києва.

"Під час конфлікту чоловік з кулаками кинувся на потерпілого, який заступився за жінку, а потім втік з місця події", - пояснили правоохоронці.

Підозрюваний чоловік, 1994 року народження, є громадянином іншої країни.

Facebook Антон Геращенко

Як написав народний депутат України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook, особистість нападника допомогли встановити його ж колеги з ринку.

"Покидька, який напав нишком, як шакал і побив сьогодні військового пенсіонера у метро "Лісова ", затримано поліцією через кілька годин після злочину. Особунегідника допомогли встановити його ж товариші по грузинській громаді на ринку", - розповів деталі Геращенко.

Як писав OBOZREVATEL, побиття пенсіонера викликало бурхливу реакцію в українців у соцмережах.

Місце
УкраїнаКиїв
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Ганин Александр
Ганин Александр
Урод!
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Petrov Victor
Petrov Victor
Отпустят.(( Диаспора даст на лапу ментам,судье,потерпевшему,и-таки отпустят. К сожалению.((
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