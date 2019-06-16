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"Напали на вагітну": в Києві затримали банду ромів

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У Києві на трамвайній зупинці "Національний авіаційний університет" семеро ромів спробували пограбувати вагітну жінку.

Злочинці були затримані патрульною поліцією. Відео з затриманими опублікували в Facebook "Київ Оперативний" (щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).

Скріншот відео

Скріншот відео

Facebook "Київ Оперативний"

"При виході з трамвая жінку оточила група з семи осіб ромської національності та витягли з сумки зарядний пристрій (powerbank). Вкрадене повернули після того, як жінка пригрозила викликати поліцію. Жінка викликала поліцію і в той же час тримала одну з злочинниць за футболку. Всі інші швидко втекли, крім людини сорока років. Цей чоловік сильно штовхнув вагітну в плече", – повідомив очевидець.

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Роми були затримані патрульними біля Індустріального шляхопроводу. Після опізнання їх доставили до районного відділу поліції.

Скріншот відео

Скріншот відео

Facebook "Київ Оперативний"

"Вагітна написала заяву. З ромів взяли пояснення. Після короткої паперової тяганини всіх ромів відпустили", – уточнюється в повідомленні.

Це далеко не перший випадок в Києві, пов'язаний з ромами. Раніше OBOZREVATEL повідомляв про подібні інциденти:

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ромикримінал
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Петров Василий
Петров Василий
Я не нацист, не расист, но этих асоциальных обезьян нужно как-то изолировать от людей. Место их на помойке. Огромная помойка Индия, и та их изгнала со своей территории.
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