"Напали на вагітну": в Києві затримали банду ромів

У Києві на трамвайній зупинці "Національний авіаційний університет" семеро ромів спробували пограбувати вагітну жінку.

Злочинці були затримані патрульною поліцією. Відео з затриманими опублікували в Facebook "Київ Оперативний" (щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).

Скріншот відео Facebook "Київ Оперативний"

"При виході з трамвая жінку оточила група з семи осіб ромської національності та витягли з сумки зарядний пристрій (powerbank). Вкрадене повернули після того, як жінка пригрозила викликати поліцію. Жінка викликала поліцію і в той же час тримала одну з злочинниць за футболку. Всі інші швидко втекли, крім людини сорока років. Цей чоловік сильно штовхнув вагітну в плече", – повідомив очевидець.

Роми були затримані патрульними біля Індустріального шляхопроводу. Після опізнання їх доставили до районного відділу поліції.

Скріншот відео Facebook "Київ Оперативний"

"Вагітна написала заяву. З ромів взяли пояснення. Після короткої паперової тяганини всіх ромів відпустили", – уточнюється в повідомленні.

Це далеко не перший випадок в Києві, пов'язаний з ромами. Раніше OBOZREVATEL повідомляв про подібні інциденти:

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