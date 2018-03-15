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"Намічається великий с*акопад": синоптик попросила Київ запастися лопатами

2.2тЧитати новину російською

У п'ятницю, 16 березня, у Києві різко опуститься температура, через що на дорогах буде дуже слизько.

"Кияни. Оці сьогоднішні +2, +3 градуси завтра перетворяться у -2, -3 градуси. Мряка, сирість, вода під ногами перетвориться у невеликий сніг згори, а знизу навіть невеликий мороз спровокує сильну ожеледицю", - повідомила синоптик Наталія Діденко.

Вона порадила жителям столиці ретельно підбирати взуття.

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"Намічається великий с*акопад. Про 17-18 березня я вже казала - снігопади, хуртовини, мороз. Тут уже лише взуття не допоможе, увесь гардероб зимовий відновити, аптечки перевірити, лопати приготувати", - резюмувала Діденко.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Діденко розповіла, що в Україні очікуються два циклони з морозом і рясними опадами.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".

Теми
Новини Києва та Київської областіПрогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
УкраїнаКиїв
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