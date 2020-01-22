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22 січня • оновлено в 10:27
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"Нам потрібно об'єднатися!" Береза запропонував новий проєкт для киян

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Народний депутат VIII скликання, ексчлен делегації України в ПАРЄ Борислав Береза заявив, що киянам для того, щоб об'єднатися, потрібна єдина громадянська платформа.

Як Береза зазначив на своїй сторінці у Facebook, нею може стати проєкт "Небокрай", що позиціонує себе як "організація, покликана об'єднати під своїм дахом соціальні ініціативи для їх подальшого розвитку з метою підвищення рівня життя громадян".

За його словами, до нього часто звертається активна частина киян, які хочуть якісних змін в житті міста і поліпшення комфорту проживання в столиці.

Борислав Береза ініціював новий проект для киян "Небокрай"

Борислав Береза ініціював новий проект для киян "Небокрай"

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"Всі ці люди різні. І я зрозумів, що потрібно Києву. Києву потрібна громадянська платформа, на базі якої ми можемо об'єднатися. Звичайні містяни, з різними політичними поглядами, але із загальними проблемами жителів столиці. Платформа, яка зможе зібрати небайдужих і активних людей та допоможе реалізовувати різноманітні проєкти й програми, спрямовані на формування комфортного середовища проживання. І цією платформою стане "Небокрай". А за вашої участі і сприянні ми станемо інкубатором хороших справ і правильних рішень", – написав він.

Також Береза закликав киян приєднатися до платформи і стати "активною частиною якісних змін".

Змінювати світ просто, якщо є ті, з ким це робити. "Небокрай" – це рішення, частиною якого може стати кожен з нас", – написав Береза.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві представили проєкт нового Генерального плану міста. Згідно із закладеними в ньому принципами, Київ повинен бути комфортним, зеленим містом, з безпечним і гармонійним середовищем і високою якістю життя.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Борислав Береза
Місце
Україна Київ
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Бляхер может предложить XУEBЛЯНАМ все перекрашивать в жовто блакитный цвет...что бы дayнизм был виден и понятен всем сразу.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Надо запретить гнидaм упоротым говорить и писать на русском языке. Пусть на мове мычат
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