"Накрали!" і "домовилися з Микитасем!" Розвінчано топ-5 міфів про Шулявський міст

Роботи по будівництву нового Шулявського моста разом з велосипедними доріжками і сучасною інфраструктурою, які почалися в березні 2019 року, планується завершити до кінця року. Міську владу неодноразово звинувачували в надмірній вартості шляхопроводу і затягуванні процесу його реконструкції.

У зв'язку в цим у пресслужбі мера Києва Віталія Кличка розвінчали головні міфи про будівництво нового Шулявського моста.

Міф 1: "А ось китайці!.."

Розповіді про те, що китайські будівельники впоралися б з реконструкцією Шулявки швидше – всього лише розповіді. Шляхопровід будувався в дуже стислі терміни, з використанням суперсучасних технологій. Більш того, до робіт так само залучалися голландські фахівці і використовувалася техніка з Нідерландів, що істотно скоротило терміни реконструкції.

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Що стосується термінів будівництва мостів в Китаї або де б то не було, справедливим буде зазначити, що на більшості відео, які можна знайти в інтернеті, в стислі терміни монтуються і асфальтуються вже готові (зібрані) прольоти металоконструкцій, до цього побудовані поза будмайданчика. Такий підхід при реконструкції Шулявського шляхопроводу, на жаль, був неможливий і конструкції прольотів шляхопроводу довелося збирати безпосередньо на будмайданчику.

Міф 2: "Розв'язка Петрука краще"

Всупереч розхожій думці, проект реконструкції Шулявського шляхопроводу з реверсивним розподільним кільцем, більш відомими як "розв'язка Петрука" не є адекватною альтернативою тому проекту, який практично реалізований.

Проект Петрука складніше, дорожче, довше у реалізації, має меншу пропускну здатність і не відповідає будівельним нормам. Більш того, несе в собі ряд технічних недоробок. Наприклад, в ньому не були враховані критична близькість забудови до станції метро "Шулявська" і наявність ґрунтових вод.

Міф 3: "Накрали!"

Міську владу деякі звинувачували в тому, що вартість будівництва Шулявського шляхопроводу збільшилася в кілька разів. Однак це не так. Заявлена вартість самого шляхопроводу змінилася неістотно. В основному – за рахунок підняття зарплати будівельникам і подорожчання металоконструкцій. Загальна ж вартість (з урахуванням робіт на прилеглих територіях) зросла за рахунок проведення додаткових робіт: перенесення колектора, газопроводу, інших комунікацій. Наприклад, для перенесення колектора, методом штольневої проходки прочищали значний відрізок під шляхопроводом. Ускладнювалася робота наявністю грунтових вод, які постійно потрібно було відкачувати.

Міф 4: "Не встигнуть"

Як відзначають фахівці-будівельники, швидше ніж Шулявський шляхопровід, мости в Україні ще не будували. І нові технології, які використовувалися при його будівництві, в нашій країні ще до цього не застосовувалися.

Більш того, будівельники запевняють, що навіть на випадок морозів, вони були готові класти асфальт, оскільки мали необхідних матеріалами і знаннями, щоб встигнути здати полотно шляхопроводу від вулиці Довженка до вулиці Вадима Гетьмана в термін.

Міф 5: "Договорняк з Микитасем"

Звучала думка, мовляв, реконструкція Шулявського шляхопроводу проводилася Українською державною будівельною корпорацією (Укрбуд), афілійованою на той момент з Максимом Микитасем, з якимись "підкилимними" домовленостями.

Однак варто зазначити, що, по-перше: тендер на проведення робіт був відкритим і прозорим. По-друге: сьогодні в Україні є лише дві компанії, які можуть реалізувати проект такої складності.

Як писав OBOZREVATEL, в 30 метрах від Шулявського шляхопроводу знайшли склад боєприпасів часів Другої світової війни.

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