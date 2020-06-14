У суботу, 13 червня, в небі над Києвом з'явилися хмари химерної форми.

Як написала в Facebook журналістка Анна Молчанова, незвичайні хмари були помічені, зокрема, в Дніпровському районі столиці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Хмари над Києвом

"Схоже, що це рідкісні для наших широт хмари Mammatus (їх ще називають вим'яподібні). Читала, що в США появу цих хмар раніше пов'язували з торнадо. Сподіваюся, у нас просто грозовий фронт. Хоча природа любить сюрпризи, а клімат в Україні дуже змінився", – зазначила вона.

Користувачі в коментарях також опублікували фото подібних хмар над Києвом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні столицю охопили страшні хмари диму і пилу.