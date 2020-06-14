МоваЯзык

Топ-теми:

Над Києвом помітили "зловісні" хмари: вражаючі фото

Кияни
46
Над Києвом помітили 'зловісні' хмари: вражаючі фото

Хмари над Києвом

У суботу, 13 червня, в небі над Києвом з'явилися хмари химерної форми.

Як написала в Facebook журналістка Анна Молчанова, незвичайні хмари були помічені, зокрема, в Дніпровському районі столиці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Хмари над Києвом

Хмари над Києвом

"Схоже, що це рідкісні для наших широт хмари Mammatus (їх ще називають вим'яподібні). Читала, що в США появу цих хмар раніше пов'язували з торнадо. Сподіваюся, у нас просто грозовий фронт. Хоча природа любить сюрпризи, а клімат в Україні дуже змінився", – зазначила вона.

Користувачі в коментарях також опублікували фото подібних хмар над Києвом.

Над Києвом помітили "зловісні" хмари: вражаючі фото

Над Києвом помітили "зловісні" хмари: вражаючі фото

Над Києвом помітили "зловісні" хмари: вражаючі фото

Над Києвом помітили "зловісні" хмари: вражаючі фото

Над Києвом помітили "зловісні" хмари: вражаючі фото

Над Києвом помітили "зловісні" хмари: вражаючі фото

Над Києвом помітили "зловісні" хмари: вражаючі фото

Над Києвом помітили "зловісні" хмари: вражаючі фото

Над Києвом помітили "зловісні" хмари: вражаючі фото

Над Києвом помітили "зловісні" хмари: вражаючі фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні столицю охопили страшні хмари диму і пилу.

УкраїнаКиївпогода
Поділитися в Facebook
  1. /Кияни