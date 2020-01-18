Над Києвом пасажирський літак потрапив у небезпечну ситуацію: опубліковані фото

Літак угорської авіакомпанії Wizz Air потрапив у небезпечну ситуацію над аеропортом "Київ" (Жуляни).

Згідно з інформацією на порталі Flighradar24, борт Airbus 320 майже 40 хвилин не міг приземлитися. Лайнер зробив кілька кіл перед посадкою (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Над Києвом пасажирський літак потрапив у небезпечну ситуацію Ілюстрація

Як зазначається на сайті, літак прямував рейсом Салоніки (Греція) – Київ (Україна).

Зрештою, НП вдалося уникнути.

Літак 40 хвилин кружляв над аеропортом УНН

Літак зробив кілька кіл перед посадкою УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі пізно ввечері 15 січня через туман не могли приземлитися 4 літаки: WizzAir рейсом із Братислави, Turkish Airlines зі Стамбула, Azur Air із Шарм-еш-Шейха, а також Ryanair із Познані.

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