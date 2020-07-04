На в'їзді до Києва сталася смертельна ДТП за участю фур

На в'їзді до Києва зіткнулися фури, є загиблий.

У суботу, 4 липня, вранці при під'їзді до Києва з боку Житомира сталося зіткнення двох фур.

Як повідомляє "Еспресо", в результаті ДТП водій однієї з фур загинув (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Водій фури Iveco "наздогнав" вантажівку DAF, яка перед цим стала на червоне світло. Як розповів водій останньої, він майже став перед світлофором, як відчув потужний удар у свій тягач", – йдеться в повідомленні.

Він викликав рятувальників і швидку допомогу. Медики швидкої констатували смерть водія Iveco.

Рятувальникам довелося вирізати затиснуте в результаті зіткнення тіло загиблого.

На місці працює патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

espreso.tv

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