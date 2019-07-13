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На відео потрапив момент обстрілу телеканалу "112 Україна"

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У мережі опублікували відео, на якому можна побачити момент обстрілу офісу телеканалу "112.Украіна".

Кадри показало видання "Страна.ua". На них видно, як граната потрапила у стіну будівлі по вул. Дегтярівській в Шевченківському районі Києва, і посипалися шматки вивіски з емблемою.

Нападників камера не зняла. Їх досі шукає поліція. Відомо, що двоє зловмисників під'їхали, вистрілили з гранатомета і зникли.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російські пропагандисти вже припустили, що причиною обстрілу будівлі "112 каналу" із гранатомета міг стати анонс фільму Олівера Стоуна "У боротьбі за Україну".

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Тема
Обстріл 112 телеканалу
Місце
Україна Київ
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Мир Миру
Мир Миру
Ново-мало-недо-росіянам пропонують добровільно виїхати до Росії на ПМЖ, там навіть "ненависну" мову вивчати не прийдеться.
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ttt ta
ttt ta
А могли бы еще и под дверь нaсрать. Гaлицайские интеллектуалы и их методы..
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1
ttt ta
ttt ta
А могли бы еще и под дверь насрать. Галицайские интеллектуалы и их методы..
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1
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