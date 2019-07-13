На відео потрапив момент обстрілу телеканалу "112 Україна"

У мережі опублікували відео, на якому можна побачити момент обстрілу офісу телеканалу "112.Украіна".

Кадри показало видання "Страна.ua". На них видно, як граната потрапила у стіну будівлі по вул. Дегтярівській в Шевченківському районі Києва, і посипалися шматки вивіски з емблемою.

Нападників камера не зняла. Їх досі шукає поліція. Відомо, що двоє зловмисників під'їхали, вистрілили з гранатомета і зникли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські пропагандисти вже припустили, що причиною обстрілу будівлі "112 каналу" із гранатомета міг стати анонс фільму Олівера Стоуна "У боротьбі за Україну".

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