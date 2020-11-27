На території Олександрівської лікарні в Києві обікрали церкву

Олег Тимченко Кияни 10:47, 27.11.2020 Оновлено: 11:04, 27.11.2020

На території Олександрівської лікарні в Києві, де лікують хворих на коронавірус, у ніч на 27 листопада обікрали церкву.

Як повідомило поінформоване джерело OBOZREVATEL, йдеться про Свято-Іллінський храм.

"Злодій шляхом віджимання металопластикового вікна проник на перший поверх церкви, зламав сейф і викрав звідти близько 30 тисяч гривень пожертв", – зазначив співрозмовник.

Свято-Іллінський храм є місцем особливого паломництва киян. Зберігаючи давні традиції і постійно зростаючи в житті християнському, громада храму перебуває під першосвятительським омофором блаженнішого Онуфрія, митрополита Київського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ накрила лавина грабежів: жінок роздягають на вулиці і нападають на дітей.

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