"На татковому Mercedes": у Києві хлопець влаштував перегони з 15 авто поліції. Відео

У Києві 18-річний хлопець без водійського посвідчення влаштував автомобільні перегони з поліцією.

Як повідомляється на Facebook-сторінці "Київ Оперативний", хлопця намагалися наздогнати 15 екіпажів патрульної поліції. Він встиг проїхати чотири райони столиці. Тікаючи, він проїжджав на всі червоні світлофори.

"Данило на татковому Mercedes підняв на вуха чотири райони і щонайменше 15 екіпажів поліції! За порушення ПДР його намагалися зупинити ще на вулиці Липській, він одразу почав тікати, проїжджаючи на всі червоні світлофори! Проїхав у Печерському районі, Голосіївському і потім через міст Патона переїхав на Березняки, звідки попрямував у сторону Русанівки. Під час погоні швидкість іноді наближалася до 200 км/год", – йдеться в дописі.

У Києві 18-річний хлопець влаштував перегони з поліцією Київ Оперативний

Патрульним авто вдалося заблокувати зірвиголову на вулиці Панельній завдяки вузькому проїзду в дворах. Погоня тривала більше ніж пів години.

За словами правоохоронців, в деяких ситуаціях водій навіть намагався йти на зіткнення з ними. Водночас він був тверезий і не під впливом наркотиків. Сам затриманий заявив, що просто злякався, оскільки їздив без посвідчення водія.

Також на сторінці виклали відео розмови патрульних і затриманого.

– Чого ви тікали, юначе? За вами ціла ескадрилья поліції ганялася.

– А ви так умієте? У супроводі..

– Це у вас супровід? Нормальний такий. Як вам їздиться, нормально? Тепер найближчим часом точно не будете їздити. Ви двічі ледь не вбили людей на службовій машині. У суді будете розповідати, бачили ви чи ні.

– А в чому причина зупинки взагалі була?

– Зараз приїдуть і все розкажуть. Поясніть, чому ви не зупинялися.

– А в чому причина зупинки була?

– Ви на вимогу службової особи зобов'язані зупиниться. І під час зупинки вам мають все пояснити. Або ви думаєте, що якщо будете тікати, то вам як мають пояснити причину зупинки? Чий автомобіль? Давайте номер батьків, зателефонуємо порадуємо, що їхній син майбутній шумахер.

– Вам телефон подати?

– Я не буду лізти в ваш телефон.

– Я вам дозволяю.

– Я з вашого телефону дзвонити не буду. Можете сказати номер, я наберу.

– Я не знаю номер.

– А якби стріляли?

– Фігово було б.

У результаті автомобіль був евакуйований, а водія доставлено в райвідділ для складання адмінпротоколу.

У Києві 18-річний хлопець влаштував перегони з поліцією Київ Оперативний

У Києві 18-річний хлопець влаштував перегони з поліцією Київ Оперативний

У Києві 18-річний хлопець влаштував перегони з поліцією Київ Оперативний

У Києві 18-річний хлопець влаштував перегони з поліцією Київ Оперативний

У Києві 18-річний хлопець влаштував перегони з поліцією Київ Оперативний

Як писав OBOZREVATEL, в центрі Києва трапилася смертельна ДТП – на Володимирському узвозі зіткнулися автомобілі Audi й Skoda. Одна людина загинула, ще четверо отримали травми.

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