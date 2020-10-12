У Києві під лабораторією натовп людей займав чергу о 5 ранку. Фото

У Деснянському районі Києва біля лабораторії, де можна здати тест на коронавірус, помітили довгі черги, водночас містяни не дотримуються елементарних норм карантину.

Як розповіли OBOZREVATEL мешканці будинку, в якому розташована медустанова, для здачі аналізу люди починають приїжджати о 5:00.

"Частина з них приїжджає на машинах і паркує транспорт, де завгодно, зокрема на зупинці громадського транспорту, а також на зеленій зоні. На зауваження щодо паркування водії не реагують. Крім того, люди стоять у черзі без дотримання дистанції, а деякі – без масок", – зазначила мешканка Вікторія.

Один із відвідувачів лабораторії, відповідаючи на запитання, чому він не дотримується карантинних обмежень, заявив, що "вітер здуває заразу". Жінка, яка перебувала поруч із ним, зазначила, що в масці задихається і, якщо їй стане погано, ніхто з присутніх не допоможе.

Джерело OBOZREVATEL в правоохоронних органах розповіло, що звернень до поліції щодо порушення карантину не було.

"Ми знаємо, що там є лабораторія, але до нас ніхто із заявами не звертався. Відповідно, нікого там не штрафували", – уточнив він.

Зазначимо, що вартість тесту на коронавірус у цій лабораторії обійдеться відвідувачеві в 700 гривень. Мінімальна ціна цієї послуги в деяких столичних медустановах становить 680 гривень, але пацієнти змушені стояти в порядку "живої" черги. Тестування за попереднім записом обійдеться щонайменше у 850-890 гривень. Здати аналіз вдома коштує щонайменше 1400-1500 гривень.