Саакашвілі погрожували заточкою в ресторані Києва – ЗМІ. Відео

У середу, 30 вересня, голові Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеілу Саакашвілі погрожували розправою в ресторані Fabius у Києві.

Як пише "Страна", у розпорядженні якої опинилося відео з камери спостереження в ресторані, невідомий чоловік прокрався в зал, де відпочивав Саакашвілі, з заточкою в руках, близько підійшов до нього і почав погрожувати (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Охорона Саакашвілі і ресторану перехопила зловмисника, викликали поліцію. Але його не затримали. До моменту прибуття правоохоронців він уже зник. Мотивація нападу уточнюється", – розповіло джерело.

За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNews, той, хто погрожував Саакашвілі, – частий гість закладу. Його добре знають, оскільки він не в перший раз потрапляє тут в скандали. Раніше чоловік кілька разів відзначився тим, що не платив за рахунком.

"Причини нападу на Саакашвілі ніхто зі співробітників ресторану не знає. Але конфлікт почався ще на вулиці з водієм Саакашвілі. Далі чоловік зайшов всередину ресторану і вступив у перепалку з експрезидентом Грузії, після чого чоловік швидко ретирувався, сів у автомобіль і поїхав. Охорона не стала його затримувати", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці прибули на місце, коли фігурантів вже не було в ресторані, включаючи самого Саакашвілі. Спілкування було вже з охороною. Заяв на місці ніхто не писав.

Fabius – елітний ресторан на Столичному шосе.

Ресторан Fabius у Києві Telegram PavlovskyNews

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Саакашвілі вирішив покинути Україну і повернутися в Грузію нібито через майбутні парламентські перегони.

У той же час він запевнив, що залишиться на держслужбі в Києві.