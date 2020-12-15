На Позняках у Києві почався демонтаж багатоповерхівки, яка постраждала від вибуху
У Дарницькому районі Києва почали демонтувати багатоповерховий будинок на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, де влітку стався вибух.
Як повідомляє "Главком", будівельники розрізають великі бетонні плити, роботи проводяться за допомогою баштового крана.
Перед цим у будинку провели зміцнення стін і плит перекриття, встановили додаткові кріплення, щоб не було непідконтрольних обвалень під час виконання робіт.
Будівельні відходи складуть на перетині вулиці Колекторній і проспекту Петра Григоренка, а потім перероблять.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Дарницькому районі Києва приблизно о 10.00 21 червня стався вибух в житловому будинку. Внаслідок було пошкоджено декілька поверхів.
23 червня рятувальники закінчили розбір завалів у будівлі. Загалом було виявлено тіла п'яти жертв НП.
Постраждалим пізніше передали ключі від нового житла.
Київрада підтримала рішення про виділення 20 млн гривень на ремонт і облаштування нових квартир для мешканців будинку.