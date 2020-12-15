На Позняках у Києві почався демонтаж багатоповерхівки, яка постраждала від вибуху

Анна Прийма Кияни 11:09, 15.12.2020 Оновлено: 11:20, 15.12.2020

У Дарницькому районі Києва почали демонтувати багатоповерховий будинок на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, де влітку стався вибух.

Як повідомляє "Главком", будівельники розрізають великі бетонні плити, роботи проводяться за допомогою баштового крана.

Перед цим у будинку провели зміцнення стін і плит перекриття, встановили додаткові кріплення, щоб не було непідконтрольних обвалень під час виконання робіт.

Будівельні відходи складуть на перетині вулиці Колекторній і проспекту Петра Григоренка, а потім перероблять.

Демонтажні роботи

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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