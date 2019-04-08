"На ногах рани, носом кров": у Києві в дитсадку стався гучний скандал

В одному із дитячих садків у Деснянському районі Києва один вихованець побив іншого, у результаті чого в нього утворилися рани на ногах і пішла кров носом.

Про це розповіла мама постраждалого в спільноті у Facebook "Батьки SOS". "За скаргами нашого сина ми дізналися, що його побив машинкою по нозі інший хлопчик (на обох ногах рани), після чого син розплакався і сховався у спальні, де у нього пішла кров носом. За словами дитини, вихователь сказала, що треба полежати на ліжку, що і було зроблено: дитину поклали в ліжко, приходила і надавала допомогу медична сестра", – заявила вона.

Про те, що трапилося, зокрема й про кровотечу, батькам дитини вихователі нібито не повідомили.

Ілюстрація

Те, що відбувалося далі, викликало у них обурення. Вихователь разом із мамою хлопчика-кривдника нібито знімали на відео "допит" дітей щодо цього інциденту і морально тиснули на побиту дитину. "Денис же тебе не бив?" – вимагали вони відповісти на запитання.

У зв'язку з цим батьки мають намір звернутися в прокуратуру. "Ми, як батьки, у будь-якому випадку доведемо справу до її логічного завершення, і всі кривдники дитини будуть відповідати за законом", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом у школі села Музичі на дитину зі стіни впала плитка. У шестирічного учня діагностували скальповану рану голови.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!