Під час зіткнень на Майдані постраждали мітингувальники і поліцейські

У Києві 15 грудня на Майдані Незалежності під час зіткнень із правоохоронцями постраждали щонайменше троє мітингувальників.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, постраждалим була надана медична допомога. Одного з них забрала швидка допомога (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

У пресслужбі поліції Києва повідомили, що під час зіткнення також постраждали правоохоронці. Внаслідок застосування мітингувальниками газових балончиків близько 40 осіб отримали хімічні опіки очей.

Одного мітингувальника забрала швидка допомога. Kyiv NEWS

Ще один поліцейський втратив свідомість після того, як його вдарили по голові.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у вівторок, 15 грудня, в центрі Києва на масштабній акції руху "SaveФОП" та "СТОП локдаун!" підприємці зажадали скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу. А також ухвалити законопроєкти №3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

Пізніше на Майдані Незалежності між поліцейськими та протестувальниками відбулися зіткнення через те, що учасники мітингу намагалися встановити намети. Поліція застосувала балончики зі сльозогінним газом проти протестувальників, а ті у відповідь почали кидати димові шашки.