На COVID-19 захворіли ще 57 киян: з'явилася статистика за районами
За минулу добу, 29 червня, на COVID-19 у Києві захворіло 57 осіб. Усього в столиці лабораторно підтверджено 5037 випадків коронавірусу.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram. Він зазначив, що серед нових інфікованих шість медиків. Одужали за минулу добу 11 киян. Усього коронавірус подолали 1563 мешканці Києва.
Так, за минулу добу в столиці захворіли:
24 жінки віком від 18 до 72 років
32 чоловiки від 20 до 67 рокiв
восьмирічний хлопчик.
До лікарень столиці госпіталізували 14 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків.
Найбільше випадків зараження виявили в районах: Дніпровському – 21, Шевченківському – 16, Деснянському –10.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 30 червня, в Україні офіційно підтверджено 44 344 випадки коронавірусної інфекції. З них 706 було виявлено за минулу добу.