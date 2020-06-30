На COVID-19 захворіли ще 57 киян: з'явилася статистика за районами

На COVID-19 захворіли ще 57 киян.

За минулу добу, 29 червня, на COVID-19 у Києві захворіло 57 осіб. Усього в столиці лабораторно підтверджено 5037 випадків коронавірусу.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram. Він зазначив, що серед нових інфікованих шість медиків. Одужали за минулу добу 11 киян. Усього коронавірус подолали 1563 мешканці Києва.

Так, за минулу добу в столиці захворіли:

24 жінки віком від 18 до 72 років

32 чоловiки від 20 до 67 рокiв

восьмирічний хлопчик.

Статистика щодо коронавірусу в Києві. Telegram Віталія Кличка

До лікарень столиці госпіталізували 14 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

Найбільше випадків зараження виявили в районах: Дніпровському – 21, Шевченківському – 16, Деснянському –10.

Статистика щодо коронавірусу в Києві Telegram Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 30 червня, в Україні офіційно підтверджено 44 344 випадки коронавірусної інфекції. З них 706 було виявлено за минулу добу.