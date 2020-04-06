На киянина, який уплав дістався до Гідропарку, склали адмінпротокол

На киянина, який вирішив вплав дістатися Гідропарку, незважаючи посилення карантину через коронавірус, складено адмінпротокол.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Порушником виявився хлопець 1999 року народження, повідомляється на сайті поліції Києва.

"Проігнорувавши встановлені заборони, чоловік вирішив переплисти річку і в такий спосіб дістатися до спортивного майданчика в Гідропарку. Його одразу затримали співробітники київської міліції і склали на фігуранта адміністративний протокол", – йдеться у повідомленні.

Порушника доставили до районного управління поліції і склали адмінпротокол за статтею 44-3 (порушення правил щодо карантину щодо людей). Йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві хлопець, якого поліція в рамках посилення карантину не пустила на спортивний майданчик на території Гідропарку, вирішив дістатися туди, перепливши протоку. Поліція затримала його.

Пізніше на кадри затримання викликали реакцію в соцмережах і користувачі стали публікувати фотожаби.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!