На Київщині встановили нові камери автоконтролю

У Борисполі на Київщині запрацювала сучасна система відеоспостереження за автотранспортом.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ. Також місцеві поліцейські отримали нові службові авто коштом місцевого бюджету.

Загалом у місті запрацювали 48 відеокамер, серед них 24 з функцією розпізнавання автомобільних номерних знаків.

Презентували роботу системи керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, начальник місцевого відділу поліції Тарас Кравчук спільно з представниками Бориспільської міської ради – виконувачем обов’язків голови Владиславом Байчасом та його першим заступником Миколою Корнійчуком.

За словами очільника поліції Київщини, головною особливістю встановленої системи спостереженняє те, що всі відеокамери підключені до обласної загальної системи "Безпечна Київщина".

Він наголосив, що саме така система відеоспостереження забезпечує якісний контроль транспортних потоків на магістралях Київщини, дає можливість використання єдиних списків автомобілів та осіб, що перебувають у розшуку, а також дозволяє розпізнавати автомобілі за державними номерними знаками.

Усі ці заходи сприяють профілактиці правопорушень та оперативному розкриттю злочинів, сказав Нєбитов.

У заході також взяла участь представниця ще одного міста Київщини – Ірпінь, у якому планують запровадити цю програму.

Борисполь на карте google.com.ua

В Борисполе презентовали современную систему видеонаблюдения mvs.gov.ua

Она позволит улучшить раскрываемость преступлений mvs.gov.ua

Работа системы важна для профилактики правонарушений mvs.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що після введення на дорогах України фотофіксації порушень Правил дорожнього руху водії заплатили штрафів на мільйони гривень.

Станом на 1 грудня 2020 року сума адмінштрафів за правопорушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі, становили близько 172,6 млн грн.