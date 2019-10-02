На Київщині злочинець поранив двох поліцейських: деталі спецоперації

На Київщині зловмисник під час затримання вчинив стрілянину, у результаті чого були поранені двоє поліцейських.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, який був на місці події, чоловіка ліквідували під час спецоперації. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На Київщині злочинець поранив двох поліцейських Пресслужба поліції Києва

Інцидент трапився вранці 2 жовтня у селі Хотянівка Київської області. "Поліцейські активно працювали над виявленням зловмисника, який під час перевірки документів стріляв у спецназівців. Тому після комплексу оперативних заходів і слідчих дій нам вдалося встановити особу правопорушника, це – громадянин Грузії, якого засуджено на території іншої держави до 22-х років позбавлення волі за створення банди, викрадення людей і зберігання вогнепальної зброї. За погодженням з прокуратурою була спланована спецоперація з його затримання", – розповів Крищенко.

Правоохоронці приїхали в будівельний вагончик, де він перебував, і запропонували здатися. У відповідь чоловік відкрив стрілянину з двох пістолетів.

"Поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрілка.Водночас правопорушник поранив двох спецназівців, їх доставили до лікарні для надання необхідної допомоги", – пояснив начальник поліції.

На Київщині злочинець поранив двох поліцейських Пресслужба поліції Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні в Оболонському районі Києва під час перевірки документів зловмисники вистрілили в патрульного поліцейського з вогнепальної зброї і зникли.

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