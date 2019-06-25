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На Київщині за дивних обставин потонув священик і його 4-річна дочка: подробиці трагедії

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У селі Щербаки поблизу Білої Церкви на Київщині потонув священнослужитель зі своєю 4-річною дочкою.

Про трагедію у вівторок, 25 червня, повідомила прес-служба Національної поліції в Київській області.

Слідством було встановлено, що 58-річний священик разом із дружиною і двома дітьми приїхали автомобілем до затопленого кар'єру, щоб забрати старшого сина додому (хлопець відпочивав там із друзями). У той час, коли всі збирали речі, чоловік узяв молодшу дочку і пішов прогулятися.

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Місце трагедії

Місце трагедії

Прес-служба Нацполіції

Оскільки родичів довго не було, син вирушив на їх пошуки. Побачивши батька і сестру в воді, хлопець почав кликати на допомогу. Люди, які відпочивали неподалік, викликали "швидку". Чоловіка з дівчинкою витягли з води вже без ознак життя.

На місце НП прибули правоохоронці та водолази. За фактом трагедії почали розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Київській області рятувальники знайшли тіло 5-річної дитини, яка потонула у річці разом зі своєю мамою. За попередньою інформацією, жінка в момент НП була п'яною.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Тег
померла дитина
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