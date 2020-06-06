На Київщині водій в'їхав у пісочницю, де гралися діти: з'явилося відео

У селі Святопетрівське на Київщині водій автомобіля заднім ходом заїхав на дитячий майданчик, паркуючись. Машина рознесла пісочницю, дітей від травм врятували лічені сантиметри.

Як повідомляє ТСН, інцидент відбувся кілька днів тому, а зараз з'явилося відео НП, яке зафіксували камери спостереження житлового комплексу.

Так, на кадрах видно, як чоловік сідає у "Фольксваген" і раптом здає назад прямо у майданчик, де граються діти. Старші встигли відскочити, а маленьким, які гралися в пісочниці, пощастило – авто розтрощило конструкцію поруч, а не в'їхало в дитину.

На Київщині водій в'їхав у пісочницю, де гралися діти Telegram Київ Оперативний

Повідомляється, що один із мешканців ЖК не дав водієві втекти і викликав поліцію. Очевидці припускають, що він переплутав передню та задню передачі.

У сюжеті зазначається, що проблема заставлених машинами дитячих майданчиків існує давно та ніяк не вирішується. Наразі діти продовжують гратися на цьому майданчику, його нічим не обгородили, а машини продовжуються паркуватися впритул.

Сусіди зазначають, що таке паркування – тут норма. Сварки з автомобілістами та звернення в ОСББ не допомогли.

Натомість, водії скаржаться, що отримати місце стоянки в цьому ЖК важко, тому і паркуються таким способом. Вони запропонували огородити дитячий майданчик парканом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві за неправильну парковку забрали Rolls-Royce за 11 млн. Його зняли на платформі евакуатора.

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