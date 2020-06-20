На Київщині в будь-який момент можуть посилити карантин через COVID-19, – КОДА

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін повідомив про можливість повернення до жорсткого карантину в області у будь-який момент.

Про це йдеться в його зверненні до жителів Київщини на сайті КОДА.

"В Україні спостерігається загрозлива тенденція до збільшення захворюваності на COVID-19. Якщо вона зберігатиметься надалі, а чинні протиепідемічні заходи не дадуть очікуваного ефекту, влада муситиме знову звертатися до жорсткого карантину", – зазначив Володін.

Він нагадав, що в Київській області наразі 2000 хворих на COVID-19, із них 173 – діти. Водночас збільшується кількість пацієнтів інфекційних відділень, а в стаціонарах – кожен четвертий інфікований.

"Показник інцидентності в області в притул наблизився до критичної позначки 12. До посилення карантинних заходів залишилося добрати 0,03%. Тож потрібно зважати на те, що карантині заходи можуть бути посилені будь-якої миті", – попередив Володін.

За словами голови КОДА, через ситуацію, що склалася на Київщині, було запроваджено посилення контролю за дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог у низці закладів: дошкільних, фізичної культури та спорту, перукарнях та салонах краси. Водночас посилений контроль за об‘єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, агропродовольчими ринками, закладами громадського харчування, за дотриманням протиепідемічних заходів під час посадки та висадки пасажирів.

Володін наголосив, що у разі погіршення протиепідемічну ситуацію на території області протягом трьох днів поспіль, комісія з ТЕБ та НС буде змушена скасувати деякі введені раніше послаблення.

Глава КОДА нагадав, що недопущення зростання захворюваності – справа кожного жителя Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 20 червня МОЗ повідомило, що Київ та ще 9 областей України не готові до наступного етапу ослаблення карантинних заходів.